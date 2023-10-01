Салтыков о возможном переходе в «Локомотив»: «Трансферами занимается агент, мое дело — выходить и приносить пользу»

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков отреагировал на информацию о возможном переходе в «Локомотив».

По информации журналиста Ивана Карпова, зимой 19-летний россиянин подпишет соглашение с московским клубом, однако останется в самарской команде на правах аренды до конца сезона-2023/24.

«Стараюсь абстрагироваться от этого. Трансферами занимается агент, а мое дело — выходить и приносить команде пользу», — сказал Салтыков.

В сезоне-2023/24 Салтыков забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 13 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.