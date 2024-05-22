Полузащитник «Крыльев Советов» Ороско: «Грустно, что так сложилось, могли быть выше в турнирной таблице»

Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты команды в весенней части чемпионата России.

«Достаточно неплохой отрезок был у команды этой весной. Но в трех последних матчах нам не удавалось сыграть хорошо, и мы не добились нужного результата. Были сложные три встречи, в которых мы уступили. Нам грустно, что так сложилось, могли быть выше в турнирной таблице. Но остался еще один матч в РПЛ. Есть шанс подняться выше», — сказал Ороско «СЭ».

После зимней паузы «Крылья Советов» в РПЛ выиграли только 3 матча из 11-ти, при этом уступив в 6-ти встречах. По итогам 29 туров чемпионата России самарцы с 40 очками занимают девятое место в турнирной таблице.