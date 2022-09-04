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4 сентября, 16:34

Пиняев провел первый матч в РПЛ после перенесенного пневмоторакса

Иван Шитик
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев принял участие в матче 8-го тура РПЛ против ЦСКА. Он вышел на замену в середине второго тайма.

17-летний футболист вернулся на поле после определнного перерыва. В июле ему диагностировали пневмоторакс после инцидента на тренировке.

20 июля Пиняеву стало плохо во время тренировки команды. Футболиста отправили в клинику Самарского государственного университета, где игроку диагностировали пневмоторакс.

В нынешнем сезоне 17-летний футболист провел до этого только один матч в РПЛ.

Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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