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Сегодня, 18:56

Полузащитник «Крыльев Советов» Рахманович будет восстанавливаться в России

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Агент Младен Ратковица рассказал, что полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович будет проходить процесс восстановления после операции в России. 30-летний босниец перенес операцию в сентябре.

«Процесс восстановления продолжается, но все не так быстро. Могу сказать, что Амар будет восстанавливаться в России», — приводит «РБ Спорт слова представителя футболиста.

В этом сезоне Рахманович не выходил на поле в официальных матчах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Крылья Советов (Самара)

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