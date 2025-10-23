Раков хочет получать больше игрового времени: «Если не выпускают, значит не верят. Надеюсь, все образуется»

Полузащитник «Крыльев Советов» Вадим Раков в разговоре с «СЭ» рассказал о своем состоянии после травмы.

«Хорошо себя чувствую. Понятно, что месяц не играл. После такой травмы тяжело выходить. Но вроде набираю обороты и надеюсь, будут давать играть. Пока я не знаю... Я вроде готов, но времени не дали. Таково решение тренера. Выйду ли еще на свой уровень начала сезона? Я буду стараться, чтобы набрать опять ту форму и продолжать забивать. Но чтобы это делать надо играть. А это уже не от меня зависит. Если не выпускают, значит не верят. Это лишь мои догадки. Надеюсь, все образуется», — сказал Раков «СЭ».

В сентябре 20-летний Раков получил травму пятой плюсневой кости в расположении молодежной сборной России.

В нынешнем сезоне Раков провел 9 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами.