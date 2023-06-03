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Сегодня, 19:53

Хавбек «Крыльев» Ежов: «Нам удобнее играть с сильными соперниками, как «Спартак»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о победе над «Спартаком» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ.

— Показалось, что «Спартак» хорошо играл и доминировал в начале игры, но вы справились, выстояли и уже переломили ситуацию. За счет чего?

— «Крыльям» удобнее играть с сильными соперниками, нежели с теми, кто нам ровня. Потому что соперники в таком случае играют в более открытый футбол. Мы привыкли играть в открытый футбол, контратаковать, такие команды тоже играют в атаку. Больше зон, пространства. Атака на атаку — мне кажется, болельщиками более приятно смотреть на такой футбол, нежели закрытый.

— Какая была установка на стартовые минуты? То, что у «Спартака» было преимущество, это вы ее не выполнили?

— Не скажу, что был такой план — отдать инициативу. Просто «Спартак» — хорошая команда, в тройке нашего чемпионата, поэтому они забрали мяч. Мы подстроились, наша задача была подстроиться под команду. Как мы планировали, так игра и построилась, выполняли тренерские установки. Игра на быстрых атаках.

«Крылья Советов» набрали 32 очка и избежали стыковых матчей. Самарцы обошли «Факел» и «Пари НН» и заняли 12-е место в РПЛ.

«Спартак» с 54 очками занял третье место по итогам сезона-2022/23 РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Роман Ежов
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