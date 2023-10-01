Салтыков о победе над «Спартаком»: «Не скажу, что ожидал 4:0, но очень рад, что так получилось!»

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал победу над «Спартаком» (4:0) в матче 10-го тура чемпионата России.

«Не скажу, что было просто. «Спартак» всегда давил, но мы работаем над быстрыми мячами. Мы разбираем каждого соперника, отрабатываем. Получилось все, что задумывали. Не скажу, что ожидал 4:0, но очень рад, что так получилось! Моя голевая передача? Отношусь к этому как к должному», — сказал Салтыков.

«Крылья Советов» с 21 очком вышли на второе место в РПЛ. «Спартак» с 16 баллами идет на пятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы в гостях сыграют с «Пари НН». Встреча пройдет 8 октября. «Спартак» в этот же день на своем поле примет ЦСКА.