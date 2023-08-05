Салтыков успел сделать дубль до 19 лет. Это удавалось только 10 футболистам.

Сегодня, 17:46
Новичок «Крыльев Советов» Никита Салтыков отметился дублем в матче третьего тура чемпионата России против «Ростова» (5:1).
Молодой хавбек забил первые голы в премьер-лиге за шесть дней до своего 19-летия и занял 11-е место в списке самых молодых авторов дублей. Семь юных авторов выступали за московские клубы, четверо — питерец Зазулин, сочинец Проценко, волгоградец Кривов и Салтыков — за региональные.
Рекорд чемпионата принадлежит спартаковцу Джано Ананидзе. Грузин дважды огорчил «Сибирь» в 17 лет и 284 дня.
Самые молодые авторы дублей в чемпионате России
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Голы
|
Возраст
|
21.07.2010
|
Джано Ананидзе
|
Спартак
|
Сибирь (д) — 5:3
|
23' (2:0), 67' (4:0)
|
17 лет 284 дня
|
29.03.1992
|
Владимир Бесчастных
|
Спартак
|
Крылья Советов (д) — 5:0
|
6' (1:0), 50' (3:0)
|
17 лет 362 дня
|
21.09.2008
|
Алан Дзагоев
|
ЦСКА
|
Зенит (г) — 3:1
|
3' (1:0), 65' (3:0)
|
18 лет 96 дней
|
12.03.2002
|
Дмитрий Сычев
|
Спартак
|
Шинник (д) — 3:0
|
11' (1:0), 78' (3:0)
|
18 лет 137 дней
|
06.04.2002
|
Дмитрий Сычев
|
Спартак
|
Ротор (д) — 2:0
|
19' (1:0), 48' (3:0)
|
18 лет 163 дня
|
18.10.1992
|
Игорь Зазулин
|
Зенит
|
Динамо-Газовик (д) — 4:0
|
52' (2:0), 59' (3:0)
|
18 лет 188 дней
|
26.10.2002
|
Александр Данишевский
|
Спартак
|
Ротор (г) — 3:0
|
16' (1:0), 36' (3:0)
|
18 лет 246 дней
|
18.03.2021
|
Константин Тюкавин
|
Динамо
|
Краснодар (г) — 3:2
|
66' (2:2), 81' (3:2)
|
18 лет 269 дней
|
24.06.1995
|
Андрей Кривов
|
Ротор
|
ЦСКА (г) — 4:1
|
18' (1:0), 54' (3:1)
|
18 лет 273 дня
|
07.08.1993
|
Вячеслав Проценко
|
Жемчужина
|
Текстильщик (д) — 3:1
|
47' (2:0), 59' (3:0)
|
18 лет 285 дней
|
12.04.2009
|
Алан Дзагоев
|
ЦСКА
|
Локомотив (д) — 4:1
|
35' (1:0), 72' (3:0)
|
18 лет 299 дней
|
23.03.2002
|
Игорь Лебеденко
|
Торпедо
|
Зенит (г) — 2:2
|
69' (1:2), 75' (2:2)
|
18 лет 300 дней
|
05.08.2023
|
Никита Салтыков
|
Крылья Советов
|
Ростов (д) — 5:1
|
10' (2:0), 35' (3:1)
|
18 лет 359 дней