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Сегодня, 17:46

Салтыков успел сделать дубль до 19 лет. Это удавалось только 10 футболистам.

Кирилл Бурдаков
Статистик
Никита Салтыков (справа) и Бенхамин Гарре.
Фото ФК «Крылья Советов»
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Новичок «Крыльев Советов» Никита Салтыков отметился дублем в матче третьего тура чемпионата России против «Ростова» (5:1).

Молодой хавбек забил первые голы в премьер-лиге за шесть дней до своего 19-летия и занял 11-е место в списке самых молодых авторов дублей. Семь юных авторов выступали за московские клубы, четверо — питерец Зазулин, сочинец Проценко, волгоградец Кривов и Салтыков — за региональные.

Рекорд чемпионата принадлежит спартаковцу Джано Ананидзе. Грузин дважды огорчил «Сибирь» в 17 лет и 284 дня.

Самые молодые авторы дублей в чемпионате России

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Голы

Возраст

21.07.2010

Джано Ананидзе

Спартак

Сибирь (д) — 5:3

23' (2:0), 67' (4:0)

17 лет 284 дня

29.03.1992

Владимир Бесчастных

Спартак

Крылья Советов (д) — 5:0

6' (1:0), 50' (3:0)

17 лет 362 дня

21.09.2008

Алан Дзагоев

ЦСКА

Зенит (г) — 3:1

3' (1:0), 65' (3:0)

18 лет 96 дней

12.03.2002

Дмитрий Сычев

Спартак

Шинник (д) — 3:0

11' (1:0), 78' (3:0)

18 лет 137 дней

06.04.2002

Дмитрий Сычев

Спартак

Ротор (д) — 2:0

19' (1:0), 48' (3:0)

18 лет 163 дня

18.10.1992

Игорь Зазулин

Зенит

Динамо-Газовик (д) — 4:0

52' (2:0), 59' (3:0)

18 лет 188 дней

26.10.2002

Александр Данишевский

Спартак

Ротор (г) — 3:0

16' (1:0), 36' (3:0)

18 лет 246 дней

18.03.2021

Константин Тюкавин

Динамо

Краснодар (г) — 3:2

66' (2:2), 81' (3:2)

18 лет 269 дней

24.06.1995

Андрей Кривов

Ротор

ЦСКА (г) — 4:1

18' (1:0), 54' (3:1)

18 лет 273 дня

07.08.1993

Вячеслав Проценко

Жемчужина

Текстильщик (д) — 3:1

47' (2:0), 59' (3:0)

18 лет 285 дней

12.04.2009

Алан Дзагоев

ЦСКА

Локомотив (д) — 4:1

35' (1:0), 72' (3:0)

18 лет 299 дней

23.03.2002

Игорь Лебеденко

Торпедо

Зенит (г) — 2:2

69' (1:2), 75' (2:2)

18 лет 300 дней

05.08.2023

Никита Салтыков

Крылья Советов

Ростов (д) — 5:1

10' (2:0), 35' (3:1)

18 лет 359 дней
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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