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Сегодня, 21:05

Пиняев — о победе над «Нижним Новгородом»: «Это похоже на какой-то фильм»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, ставший лучшим игроком матча 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1), поделился эмоциями после игры.

— Невероятная концовка, важная победа. Какие сейчас эмоции?

— Это похоже на какой-то фильм! Такая интрига, такой хэппи-энд в конце! Я очень рад, что болельщики ушли с хорошим настроением со стадиона.

— «Нижний Новгород» — это очень сложная, неуступчивая команда. За счет чего удалось вскрыть их оборону в конце?

— Помогли болельщики. Они поддерживали нас до конца. Они пришли в такие сложные погодные условия. Я очень рад, что они у нас есть. Они верили в нас до самого конца. Это помогло, гнало нас вперед. Помогли перестановки тренерского штаба, за счет этого тоже удалось переиграть соперника. Эти ключевые решения помогли победить.

— Какое влияние оказала погода на сегодняшний матч?

— Погода одна для всех. Никаких особенностей ни для нас, ни для соперника. Конец октября. Другого сложно ждать.

— Закончился первый круг. Насколько принципиально важно было сегодня победить?

— В нынешней ситуации каждый матч принципиален. Мы находимся не там, где должны быть, поэтому мы должны брать три очка в каждой игре.

Источник: https://pfcks.ru/news/novosti_1479.html
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
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