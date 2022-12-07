Пиняев: «Главный тренер старался развить мои сильные качества — дриблинг, футбольная наглость»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Игорем Осинькиным.

«Игорь Витальевич много говорит индивидуально, со всеми игроками. У нас молодая команда, коммуникация очень важна. Причем, на бытовые темы, на работу над ошибками. «Крылья» можно в этом плане сравнить с академией. Ты не приходишь готовым, тебя учат. Я не был в одной команде с Гацканом, но он отмечал, что даже он, футболист опытный, играл в Лиге чемпионов, обыгрывал «Баварию», но пришел к Игорю Витальевичу и узнал много нового. Ты всегда можешь подойти и узнать, что тебя интересует, чтобы не совершать ошибки.

Игорь Витальевич старался развить мои сильные качества — дриблинг, футбольная наглость. Но главное — он помог мне в оборонительных качествах. Тактическое понимание, как перестраиваться, как помогать команде во время обороны, чтобы это не приводило к голевым моментам у наших ворот. Он очень много уделял этому внимания.

Глядя на Сергея Корниленко, понимаешь, что мне было бы интересно быть в похожей должности, быть в спортивном обществе. Иметь свое мнение, высказывать его. Это тот человек, который если что-то думает, он это говорит. И ты понимаешь, что он будет прав. Корниленко прошел большое количество футбольных ситуаций. Он получает лицензию PRO. Уверен, он будет и классным тренером — если, конечно, сам захочет.

Это клуб, который дал мне шанс сыграть на таком высоком уровне. Шанс чувствовать себя любимым там, где, казалось бы, нет твоего дома. И я много времени провожу в городе. Очень комфортно себя чувствую здесь. Провожу много времени, занимаюсь делами. Город мне нравится. В Самаре комфортно, тебя все знают. Здесь людям тепло и хорошо. Самара, можно сказать, мой дом», — цитирует Пиняева сайт самарцев.

В нынешнем сезоне 18-летний хавбек провел за самарскую команду 15 матчей, в которых забил 4 гола.