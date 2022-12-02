Пиняев: «В Европе легко точно не будет. Важно, чтобы был порядок в голове»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» рассказал, как российским футболистам избежать проблем с адаптацией в Европе.

— Как избежать проблем с адаптацией?

— Необходимо, чтобы был порядок в голове. Надо не бояться, находить для себя мотивацию. Если ты переходишь в европейский клуб, то должен понимать, куда ты идешь и зачем. И четко осознавать, что легко точно не будет. Все время нужно в чем-то прибавлять.

Думаю, для меня не было бы проблемой адаптироваться в Европе. Я знаю английский язык, знаю, как там обстоят дела в быту. Меня бы не испугала возможность оказаться в Европе.

— Ты сказал про клуб уровня ЛЧ. Допустим, тебя позовет команда, которая борется за выживание.

— Я бы подумал. Сейчас не готов сказать, сорвался бы сразу или нет. Но задумался бы точно.