Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» рассказал о перенесенной травме.

— Осенью ты получил травму, из-за которой многие узнали, что такое пневмоторакс. Многие реально испугались за твою карьеру — расскажи, что почувствовал ты, когда все произошло?

— Первое ощущение — неприятная боль. Никогда раньше такой не испытывал. Встал вопрос: смогу ли я сыграть с «Зенитом». Для меня это было самым важным, ведь до матча оставалось несколько дней. В тот момент я даже не предполагал, что это все окажется настолько серьезно.

После дополнительного обследования понял, что речи о матче с «Зенитом» быть не может. Тогда уже осознал, что задача — как можно быстрее вернуться и качественно восстановиться. Травма действительно неприятная.

— Все случилось на тренировке?

— Да, шли единоборства, столкновения... Может быть, они и стали причиной. Если почитать о моем диагнозе, то можно понять, что от этого никто не застрахован. Подобное может случиться в любой момент.