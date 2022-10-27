Пиняев рассказал, за счет чего набрал хорошую форму после пневмоторакса

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о прогрессе, которого добился по сравнению с прошлым сезоном.

«Я не могу сравнивать себя с Сергеем Пиняевым прошлого года. Скажу, что после травмы сильно поменялось мировоззрение, стал больше ценить некоторые вещи, трепетнее относиться к мелочам: тренировкам, дополнительным занятиям, питанию, режиму. Во многом из-за этого оперативно набрал хорошую форму. В целом, наверное, я повзрослел за этот год. На пользу пошло, что провел много матчей в РПЛ, прибавил в скорости. Это принесло свои плоды», — приводит слова Пиняева Metaratings.ru.

В июле 2022 года 17-летнему футболисту стало плохо во время тренировки «Крыльев Советов». Его отправили в клинику Самарского государственного университета, где игроку диагностировали пневмоторакс. Футболист пропустил чуть больше месяца и вернулся на поле 4 сентября в матче 8-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

В сезоне-2022/23 Пиняева провел за «Крылья Советов» 11 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.