Пиняев об атмосфере в «Крыльях Советов»: «Выглядит все так, будто мы дружим с самого детства»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопрос о приобретении нового статуса в команде.

«В прошлом сезоне сдержаннее относился к празднованию голов — из-за того, что был моложе, не было такого статуса в команде. Сейчас, чувствую, что могу помогать команде на протяжении всех 90 минут. В прошлом сезоне я не помню таких побед, как у нас были дома с «Нижним Новгородом» и «Спартаком», когда мы переламывали ход встречи. Это классные эмоции, которые нельзя сдерживать и не показывать нашим болельщикам.

Я третий сезон в профессиональном футболе. Первый сезон был за «Чертаново», в ФНЛ, пополам. Сначала я выходил на замену, вторую часть сезона выходил уже в основе. Постепенно получилось и в премьер-лиге. Больше года я потратил на статус выходящего на замену. В этом году я стал основным футболистом. Приятно, что нет никаких резких моментов в карьере, все происходит плавно. Я считаю, что это то, что помогло достичь тех результатов, которые у меня есть.

Я думаю, что любой человек, кто попадал в структуру «Крыльев» в последние несколько лет, отмечает, что такой атмосферы в команде никто нигде не встречал. Было много футболистов с огромным опытом выступления в больших командах, и они отмечали эту семейную атмосферу в «Крыльях Советов». С ребятами мы общаемся на тренировках, на футбольном поле, но и за его пределами. Мы действительно друзья. Если на нас посмотрят люди со стороны, никто не сможет сказать, что мы просто футбольная команда. Выглядит все так, будто мы дружим с самого детства», — приводит слова Пиняева сайт «Крыльев».

В нынешнем сезоне 18-летний хавбек провел за самарскую команду 15 матчей, в которых забил 4 гола.