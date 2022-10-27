Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:50

Пиняев: «В «Крыльях» теплая атмосфера, Осинькин часто со всеми общается, что-то подсказывает»

Пиняев рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Крыльев» Осинькиным
Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о взаимоотношениях с главным тренером самарского клуба Игорем Осинькиным.

«В «Крыльях» такая атмосфера, что Игорь Витальевич много и часто со всеми общается от командных теорий до индивидуальных бесед. У нас в коллективе теплая и приятная атмосфера. Тренерский штаб мне постоянно что-то подсказывает, потому что у меня, как и у любого футболиста, всегда есть какие-то ошибки, а что-то нужно улучшить. Тренеры мне говорят об этом, и я стараюсь исправлять ошибки, чтобы быть более полезным», — приводит слова Пиняева Metaratings.ru.

В июле 2020 года Осинькин был назначен главным тренером «Крыльев Советов». Под его руководством команда стала победителем первенства ФНЛ-2020/21 и спустя год вернулась в РПЛ, а также дошла до финала Кубка России, где уступила «Локомотиву» (1:3).

В июне 2021 Осинькин заключил трехлетний контракт с «Крыльями Советов», а еще через год подписал новое трехлетнее соглашение. Под его руководством самарский клуб в сезоне-2021/22 чемпионата России занял восьмое место.

В этом сезоне РПЛ «Крыльев Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков в 14 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/pinyaev-osinkin-mne-postoyanno-chto-to-podskazyvaet-u-menya-kak-i-u-lyubogo-futbolista-vsegda-est-osh-1396608/
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российских волейболистов не допустили до отбора на Олимпиаду в Париже
Из российского гандбола за многочисленные нарушения исключили клуб. Что произошло?
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Власти Литвы подтвердили въезд Собчак в страну по паспорту Израиля
Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Бышовец: «Не думаю, что проблемы ЦСКА в обороне связаны с Акинфеевым. Он хорошо взаимодействует с защитниками»