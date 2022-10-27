Пиняев: «В «Крыльях» теплая атмосфера, Осинькин часто со всеми общается, что-то подсказывает»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о взаимоотношениях с главным тренером самарского клуба Игорем Осинькиным.

«В «Крыльях» такая атмосфера, что Игорь Витальевич много и часто со всеми общается от командных теорий до индивидуальных бесед. У нас в коллективе теплая и приятная атмосфера. Тренерский штаб мне постоянно что-то подсказывает, потому что у меня, как и у любого футболиста, всегда есть какие-то ошибки, а что-то нужно улучшить. Тренеры мне говорят об этом, и я стараюсь исправлять ошибки, чтобы быть более полезным», — приводит слова Пиняева Metaratings.ru.

В июле 2020 года Осинькин был назначен главным тренером «Крыльев Советов». Под его руководством команда стала победителем первенства ФНЛ-2020/21 и спустя год вернулась в РПЛ, а также дошла до финала Кубка России, где уступила «Локомотиву» (1:3).

В июне 2021 Осинькин заключил трехлетний контракт с «Крыльями Советов», а еще через год подписал новое трехлетнее соглашение. Под его руководством самарский клуб в сезоне-2021/22 чемпионата России занял восьмое место.

В этом сезоне РПЛ «Крыльев Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков в 14 матчах.