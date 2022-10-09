Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:28

Пиняев: «Думаю, у Ларина писем не меньше, чем у Кокорина с Мамаевым»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Антон Иванов

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев после завершения матча 12-го тура РПЛ против «Спартака» выразил поддержку бывшему директору академии «Чертаново» Николая Ларину.

Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков поддержал экс-директора «Чертаново» Николая Ларина, которого приговорили к 3 годам лишения свободы.

После второго гола самарцев в ворота «Спартака» (2:5) защитник показал футболку с надписью «Свободу Николаю Ларину».

— Что вы придумали?

— Это не стоило придумывать. Тяжело осознавать. Человек, который больше всего в России сделал для детско-юношеского футбола... Ларин сделал столько, его вклад нельзя оценить. Хочется его поблагодарить. В том месте, где он находится, тяжело улыбаться. Хочется только поддерживать его. Все это сделал именно Николай Юрьевич.

— Готовится обращение в Москомспорт?

— Как только появится, думаю, об этом узнают. Надеемся, что сможем чем-то помочь Ларину. В силу разных причин многие не могут об этом говорить, но думаю, все понимают. Говорю за себя: сделаю все возможное, буду помогать финансово. Пишем письма, общаемся. Интересуемся его жизнью. Рассказываем, как нам его не хватает. Когда есть возможность общаться с человеком, надо это ценить.

Я написал несколько дней назад письмо. Кому-то Ларин уже ответил. Думаю, у него писем не меньше, чем у Кокорина с Мамаевым.

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы также постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ранее суд признал функционера виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий Ларина составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Николай Ларин
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболев и Промес неудержимы! «Спартак» обошел ЦСКА перед дерби
ВАР лишил Миранчука гола, Головин внес вклад в пятую подряд победу «Монако»
СК сообщил о трех погибших в результате ЧП на Крымском мосту
В Запорожской области обстреляли казарму артбригады ВСУ
МИД обвинил США в предоставлении Украине ориентировок по ведению боевых действий
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Абаскаль: «После пропущенного гола «Спартак» показал характер и уверенность в своих силах»
Абаскаль объяснил, почему не стал менять Соболева в конце матча с «Крыльями Советов»
Зарема Салихова — о результатах «Спартака»: «Мы оставили отличный багаж»
Ризван Уциев не сыграет в ближайших матчах из-за травмы плеча
Игнатов о победе «Спартака» над «Крыльями Советов»: «Игра понравилась, ребята — молодцы!»
Соболев сымитировал будто головой разбивает экран ВАР, празднуя гол в ворота «Крыльев Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Осинькин — о поражении от «Спартака»: «В последних матчах нам дико тяжело даются голы»

Артем Ребров: «Что случилось на скамье? Не было там ничего, что вы придумываете?»