Пиняев: «Думаю, у Ларина писем не меньше, чем у Кокорина с Мамаевым»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев после завершения матча 12-го тура РПЛ против «Спартака» выразил поддержку бывшему директору академии «Чертаново» Николая Ларину.

Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков поддержал экс-директора «Чертаново» Николая Ларина, которого приговорили к 3 годам лишения свободы.

После второго гола самарцев в ворота «Спартака» (2:5) защитник показал футболку с надписью «Свободу Николаю Ларину».

— Что вы придумали?

— Это не стоило придумывать. Тяжело осознавать. Человек, который больше всего в России сделал для детско-юношеского футбола... Ларин сделал столько, его вклад нельзя оценить. Хочется его поблагодарить. В том месте, где он находится, тяжело улыбаться. Хочется только поддерживать его. Все это сделал именно Николай Юрьевич.

— Готовится обращение в Москомспорт?

— Как только появится, думаю, об этом узнают. Надеемся, что сможем чем-то помочь Ларину. В силу разных причин многие не могут об этом говорить, но думаю, все понимают. Говорю за себя: сделаю все возможное, буду помогать финансово. Пишем письма, общаемся. Интересуемся его жизнью. Рассказываем, как нам его не хватает. Когда есть возможность общаться с человеком, надо это ценить.

Я написал несколько дней назад письмо. Кому-то Ларин уже ответил. Думаю, у него писем не меньше, чем у Кокорина с Мамаевым.

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы также постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ранее суд признал функционера виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий Ларина составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.