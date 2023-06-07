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Сегодня, 13:01

Полузащитник «Крыльев Советов» Зуев получил гражданство Казахстана

Мария Гусева
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев сообщил, что получил гражданство Казахстана.

«Друзья, я официально получил паспорт Казахстана, и теперь могу сыграть за свою родину уже в ближайших матчах против Сан-Марино и Северной Ирландии. Я уже в Казахстане, в ближайшее время проведу первую тренировку в сборной. Большое спасибо казахстанским болельщикам за множество сообщений в соцсетях в последние месяцы, вы тоже повлияли на мое решение. Чувствую вашу поддержку и очень хочу порадовать. Спасибо большое федерации за предоставленную возможность. Выступать за Казахстан — большая честь для меня, и я сделаю все возможное, чтобы принести пользу нашей сборной», — написал Зуев в своем Telegram-канале.

В сезоне-2022/23 Зуев провел 24 матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.

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