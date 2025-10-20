Батраков стал третьим игроком в XXI веке с 10 голами в двух сезонах чемпионата России до 21 года

20 октября, 17:36
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал третьим игроком в XXI веке, который забил десять или более голов в двух сезонах чемпионата России в возрасте до 21 года.
20-летний хавбек отличился в матч с ЦСКА (3:0) в 12-м туре премьер-лиги, забив 10-й мяч в сезоне РПЛ-2025/26.
Ранее в XXI веке такой результат показывали экс-форвард ЦСКА Жо (в 2006 и 2007 годах) и бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков (в 2002 и 2003 годах).
Батраков в этом сезоне провел 16 матчей, забил 12 мячей и сделал 3 голевых паса.
руслан магомедов
Прогноз, крашеный не стабилен и следующий сезон завалит. КАК БЫ ВЫ ЕГО НЕ ТАЩИЛИ ВВЕРХ,!!!!!!
21.10.2025
1_sport
Дзюба сильно уж надеялся, что Батраков перестанет забивать и Локо будет горючие слезы по нему лить, но Дзюба будет непреклонен и никогда не вернется в Локомотив...ну или почти никогда....
20.10.2025