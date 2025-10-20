Видео
20 октября, 17:36

Батраков стал третьим игроком в XXI веке с 10 голами в двух сезонах чемпионата России до 21 года

Руслан Минаев
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал третьим игроком в XXI веке, который забил десять или более голов в двух сезонах чемпионата России в возрасте до 21 года.

20-летний хавбек отличился в матч с ЦСКА (3:0) в 12-м туре премьер-лиги, забив 10-й мяч в сезоне РПЛ-2025/26.

Ранее в XXI веке такой результат показывали экс-форвард ЦСКА Жо (в 2006 и 2007 годах) и бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков (в 2002 и 2003 годах).

Владимир Кузьмичев о&nbsp;дерби &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Думаю, европейские клубы могут дать за Лешу 20-25 миллионов евро». Агент Батракова — о победе над ЦСКА и будущем звезды РПЛ

Батраков в этом сезоне провел 16 матчей, забил 12 мячей и сделал 3 голевых паса.

  • руслан магомедов

    Прогноз, крашеный не стабилен и следующий сезон завалит. КАК БЫ ВЫ ЕГО НЕ ТАЩИЛИ ВВЕРХ,!!!!!!

    21.10.2025

  • 1_sport

    Дзюба сильно уж надеялся, что Батраков перестанет забивать и Локо будет горючие слезы по нему лить, но Дзюба будет непреклонен и никогда не вернется в Локомотив...ну или почти никогда....

    20.10.2025

