Батраков стал третьим игроком в XXI веке с 10 голами в двух сезонах чемпионата России до 21 года

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал третьим игроком в XXI веке, который забил десять или более голов в двух сезонах чемпионата России в возрасте до 21 года.

20-летний хавбек отличился в матч с ЦСКА (3:0) в 12-м туре премьер-лиги, забив 10-й мяч в сезоне РПЛ-2025/26.

Ранее в XXI веке такой результат показывали экс-форвард ЦСКА Жо (в 2006 и 2007 годах) и бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков (в 2002 и 2003 годах).

Батраков в этом сезоне провел 16 матчей, забил 12 мячей и сделал 3 голевых паса.