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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 17:05

Батраков: «Отпуск провел отлично. Постараюсь радовать болельщиков в весенней части»

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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о зимнем отпуске.

«Отпуск провел отлично, достаточно времени дали. Посетил много стран: Италию, Испанию, Франции, на море в Индонезии. Поэтому все хорошо. Сейчас буду работать на сборах и постараюсь также радовать болельщиков своей игрой в весенней части», — сказал Батраков после получения премии «Первая пятерка».

В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.

(Дарик Агаларов)

Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
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