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Сегодня, 01:40

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков создал Telegram-канал

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков создал личный Telegram-канал.

В первых постах 19-летний россиянин опубликовал видео и фото со стадиона «Сан Сиро». Он посетил матч 6-го тура Лиги чемпионов «Милан» — «Црвена Звезда» (2:1).

«Всем привет», — сказал Алексей в кружочке.

В среду, 11 декабря, полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков победил в премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

В чемпионате России-2024/25 Батраков провел 17 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
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