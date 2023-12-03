Миранчук — о матче с «Зенитом»: «В Хабаровске были игры и похуже»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук подвел итоги матча 17-го тура против «Зенита» (3:1).

«Были и в Хабаровске матчи похуже. Мы победили, как можно быть недовольным игрой? Хороший матч получился и для нас, и для зрителей, которые пришли поддержать. Какие-то разговоры о том, что матч может отмениться, были. Но мы все настраивались на игру.

Сейчас самое главное — закончить на хорошей ноте. Такие победы, как сегодня, нас должны подстегнуть. В чем секрет второй победы над «Зенитом»? У нас просто хорошая команда, хороший коллектив. Мы реально в таких матчах настраиваемся биться друг за друга. Что мешает в других? Много разных факторов. Еще второй круг есть», — сказал Миранчук.

«Локомотив» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. На первой строчке находится «Краснодар» (35 баллов).