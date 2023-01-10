Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:05

Миранчук — об Изидоре и Керке: «Перекинулись словами. На сборах пообщаемся, если будет время»

Антон Миранчук ответил на вопрос о возможном уходе из «Локомотива» Изидора и Керка
Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Вильсона Изидора и полузащитника Джирано Керка из команды.

— Команду покидают иностранцы. Уже уехал Едвай, пишут про Изидора, Керка.

— Ребята проходят медосмотр, они здесь. Поэтому можете смело у них спросить. Я не в праве за них отвечать. Мы двумя словами перекинулись. Думаю, что на сборах пообщаемся, если будет время.

Изидор с января 2022 года выступает за железнодорожников. В сезоне РПЛ-2022/23 форвард провел на поле 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Керк, выступающий за «Локо» с 2021 года, провел в этом сезоне 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Антон Миранчук
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Джирано Керк
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Генсек РФС Митрофанов рассказал о планах УЕФА создать рабочую группу по возвращению России
«Челси» в кризисе: упал на 10-е место и позорно вылетел из Кубка. Самый дорогой тренер близок к отставке?
Генерал-полковник Лапин назначен начальником Главштаба Сухопутных войск
Режиссер Никита Михалков рассказал о своем лечении в больнице
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Автозавод «Москвич» выпустил двухтысячный автомобиль
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Главный врач «Динамо»: «Есть ребята, которые позволили себе лишнее в отпуске»
Врач «Динамо» ожидает, что Грулев подойдет к возобновлению РПЛ в общей группе
В «Динамо» объяснили, зачем Норманну сделали пластику на плечевом суставе
Шалимов сомневается, что Абаскаль сможет успешно подготовить «Спартак» к весенней части РПЛ
Силкин: «Сейчас РПЛ не представляет никакого интереса. Я лучше посмотрю АПЛ»
Гаврилов — о Рассказове: «Мне бы не хотелось на лавке сидеть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Миранчук — о результатах «Локомотива»: «Надо смотреть вперед. Все, что было — история»

Миранчук: «Спартак» в Кубке? Смотрим на игру с нетерпением, с оптимизмом»