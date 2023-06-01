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Сегодня, 12:30

Карпукас — о Пиняеве: «Это просто электричка! Если все будет хорошо с головой, спокойно уедет»

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев.
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» оценил выступление Сергея Пиняева за московскую команду.

«Сколько Пиняев сыграл за «Локомотив»? Восемь матчей. Забил? Один. Серега — главный талант в России. Но для главного таланта один гол — это мало. Ждем от него большего! У него сумасшедшие качества. На тренировке в сборной России меня поставили против Пиняева с краю защиты на одну игровую тренировку. Это все... Это просто электричка! На своем коротком шаге он вообще не отпускает мяч, бежит. Если все будет хорошо с головой, он спокойно уедет», — сказал Карпукас «СЭ».

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. Хавбек забил 1 гол в 10 матчах за московскую команду.

«Локомотив» проведет следующий матч в субботу, 20 мая, на своем поле против «Факела».

Полное интервью Артема Карпукаса «СЭ» здесь

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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