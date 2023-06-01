Карпукас — о Галактионове: «Если его требования не будут выполняться — играть не будешь»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» назвал главное качество тренера железнодорожников Михаила Галактионова.

«Михаил Михайлович внедряет в «Локомотиве» систему. Он делает так, что каждый игрок, находящийся на поле, знает куда бежать, как играть, где отобрать мяч, как принять решение. У него есть качество, которое было и в сборной, и в клубе, — он очень требовательный. Если его требования не будут выполняться — играть не будешь, независимо от возраста, статуса игрока и других факторов. Требования? Беговая работа, например. На это делается большой акцент. Отдельное отношение к дисциплине. Например, в дубле, в академии на завтрак можно было пойти в сланцах. Тут — обязательно в кроссовках. На теорию — так же. Для меня это было в новинку», — сказал Карпукас «СЭ».

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Железнодорожники занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 29 матчах.

Полное интервью Артема Карпукаса «СЭ» здесь