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Сегодня, 16:11

Карпукас был впечатлен игрой молодежной сборной России под руководством Галактионова

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в комментарии «СЭ» оценил назначение Михаила Галактионова главным тренером команды.

— Почему Галактионов — это тот тренер, который должен спасти «Локомотив»?

— Потому что у него современные, новые требования, которые соответствуют новым тенденция в футболе. У нас молодой состав и все будет хорошо в нашем тандеме.

— Чем подход Галактионова отличается от немецкого?

— Времени мало прошло, пока нельзя сравнивать. По молодежной сборной, хотя тоже там мало был, могу сказать, что был впечатлен игрой, во что его команда играет. Даже если не брать результат, а он был хорошим.

— Как изменить результаты «Локомотива»?

— Если мы будем показывать ту игру, которую мы можем показывать, то будет и результат.

«Локомотив» назначил Михаила Галактионова на должность главного тренера 13 ноября. До этого специалист работал в «Нижнем Новгороде».

Галактионов работает с молодежной сборной России с декабря 2018 года.

Молодежная сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
Михаил Галактионов
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