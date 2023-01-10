Карпукас был впечатлен игрой молодежной сборной России под руководством Галактионова

Сегодня, 16:11
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в комментарии «СЭ» оценил назначение Михаила Галактионова главным тренером команды.
— Почему Галактионов — это тот тренер, который должен спасти «Локомотив»?
— Потому что у него современные, новые требования, которые соответствуют новым тенденция в футболе. У нас молодой состав и все будет хорошо в нашем тандеме.
— Чем подход Галактионова отличается от немецкого?
— Времени мало прошло, пока нельзя сравнивать. По молодежной сборной, хотя тоже там мало был, могу сказать, что был впечатлен игрой, во что его команда играет. Даже если не брать результат, а он был хорошим.
— Как изменить результаты «Локомотива»?
— Если мы будем показывать ту игру, которую мы можем показывать, то будет и результат.
«Локомотив» назначил Михаила Галактионова на должность главного тренера 13 ноября. До этого специалист работал в «Нижнем Новгороде».
Галактионов работает с молодежной сборной России с декабря 2018 года.