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Сегодня, 11:00

Карпукас — о сборах с Галактионовым: «Хотел выложить фото с подписью: «Убийство в Абу-Даби»

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболист «Локомотива» Артем Карпукас.
Артем Карпукас.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на назначение Михаила Галактионова главным тренером железнодорожников.

«Я понимал, что после прихода Михаила Михайловича сто процентов будет лучше. Думал, у нас наладится игра, результат. Так и получилось. Сборы? Я хотел выложить в социальные сети фотографию, где я еле стою, и подписать: «Убийство в Абу-Даби». Было очень тяжело. Для меня это были первые сборы в жизни, где пять дней была физическая нагрузка. Понимал, что впереди еще 38 дней... Но мы спортсмены, готовы терпеть. Потом уже стало полегче», — сказал Карпукас «СЭ».

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Железнодорожники занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 29 матчах.

Полное интервью Артема Карпукаса «СЭ» здесь

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
Михаил Галактионов
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