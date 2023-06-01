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Сегодня, 10:29

Карпукас — о первой половине сезона: «Было достаточно разговоров и с руководством, и с командой. Видимо, дошли не до каждого»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал «СЭ» о встречах с руководством в первой половине сезона чемпионата России-2022/23.

«Было достаточно разговоров. И с руководством клуба, и с командой собирались, обсуждали в раздевалке, что результаты — не дело. Видимо, разговоры дошли не до каждого. Сильно они не помогли. На этих разговорах присутствовали все. Собирались в зале, разговаривали, старались найти какие-то решения. Что-то вроде мини-собрания. Они спрашивали нас, говорили свое мнение. Главные люди у нас в команде могли высказать свое мнение — почему такие результаты, как исправить положение. Баринов брал слово тогда. В тот момент он взял лидерство в свои руки на правах капитана», — сказал Карпукас «СЭ».

«Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 29 матчах.

Полное интервью Артема Карпукаса «СЭ» здесь

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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