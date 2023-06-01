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Сегодня, 12:45

Карпукас: «Наверное, Баринов взял меня под свою опеку. Очень сильно помогает!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Карпукас и Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» рассказал о помощи со стороны капитана Дмитрия Баринова.

«Он мне в принципе много помогает. Наверное, он взял меня под свою опеку. Например, у нас идет восстановление, все на велосипедах. Баринов — большой профессионал, подходит, говорит: «Пойдем пробежимся». Отвечаю ему, что устал, надо отдохнуть. Он мне говорит: «Слышь, ты, пойдем!» А как ему отказать? Конечно, идем бегать. После одной из игр был случай — я уже переоделся, иду обедать. Баринов подходит и говорит: «Ты куда пошел? У нас с тобой баня, горячая и холодная вода». Я ответил: «Иду! Видишь, специально оделся, чтобы не простудиться». По футбольным качествам мне безумно приятно играть рядом с ним. Он делает колоссальный объем работы, очень сильно помогает. Думаю, мы дополняем друг друга на поле».

Карпукас также назвал главное качество Дмитрия Баринова.

«Чаще слышу подсказ от него. Хотя и критика бывает, но в шуточной форме. Конечно, может накричать. Не знаю, чего не может Баринов. Он говорит в лицо все, что думает. За это его очень ценю. Прямолинейность — его главное качество», — добавил Карпукас.

Баринов — воспитанник академии «Локомотива». 24 мая 26-летний россиянин подписал новый контракт с клубом до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл 33 матча за железнодорожников, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Полное интервью Артема Карпукаса «СЭ» здесь

Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
0
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