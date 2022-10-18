Карпукас считает, что игра «Локомотива» меняется в лучшую сторону

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас считает, что игра железнодорожников меняется в лучшую сторону.

— Ты сказал, что ты не только игрок «Локомотива», но и болельщик. Была самая позитивная реакция.

— Я сказал это искренне. А как они болельщики посчитали, так они видят.

— Ты видишь, что команда меняется? По-другому выкладывается?

— Да, это на поле проявится. В защиту добегают.

— Какая реакция была у команды?

— Никакой реакции. Он может говорить то, что думает. У него есть такое право.

«Локомотив» с 12 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.