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Сегодня, 21:17

Карпукас считает, что игра «Локомотива» меняется в лучшую сторону

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас считает, что игра железнодорожников меняется в лучшую сторону.

— Ты сказал, что ты не только игрок «Локомотива», но и болельщик. Была самая позитивная реакция.

— Я сказал это искренне. А как они болельщики посчитали, так они видят.

— Ты видишь, что команда меняется? По-другому выкладывается?

—  Да, это на поле проявится. В защиту добегают.

— Какая реакция была у команды?

— Никакой реакции. Он может говорить то, что думает. У него есть такое право.

«Локомотив» с 12 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
0
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