Карпукас: «Если брать весь сезон, он вышел неудачным. После плохих результатов сильно накручивал себя»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» подвел итоги сезона-2022/23 для железнодорожников.

«Если брать весь сезон в целом, он вышел неудачным. Это мой первый полноценный сезон, он непростой. И в психологическом плане, а весна дается тяжело еще и физически. Спасибо докторам и медицинскому штабу, помогают после каждого матча с восстановлением! Я такой человек, который всегда копается в себе. После плохих результатов, наверное, слишком себя накручивал. Думал, что все зависит от меня, зацикливался на этом. Было тяжело. Не может быть вины одного игрока? Понимаю, но я такой человек — буду винить себя в неудачах. Зато это какой-то двигатель прогресса, помогает развиваться», — сказал Карпукас «СЭ».

«Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 29 матчах.

Полное интервью Артема Карпукаса «СЭ» здесь