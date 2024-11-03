Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:18

Игрок «Локомотива» Тимофеев — о матче с «Рубином»: «Без Батракова и Баринова было тяжело, но мы справились»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Локомотива» Артем Тимофеев прокомментировал матч 14-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0).

«Мы играли, наверное, хорошо. Конечно, игру еще нужно будет проанализировать, но по ощущениям все вроде было неплохо. Были моменты и подходы, однако понятно, что нам еще есть, куда расти. Без Батракова и Баринова сегодня, конечно, было тяжело. Они — лидеры команды. Но главное, что мы сегодня справились без них и выиграли», — цитирует Тимофеева Legalbet.

«Локомотив» с 31 баллом занимает третью строчку в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата России железнодорожники 9 ноября примут «Факел».

Источник: Legalbet
Артем Тимофеев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Форвард «Миннесоты» Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ
Вильфанд предупредил о снежных осадках на большей части России в ближайшие дни
Россельхознадзор сообщил о начале поставок в РФ сливочного масла из ОАЭ
Россиянина депортировали из Турции по обвинению в нарушении тайны личной жизни
Воспитательное удаление Кузи и сгоревшая «армейская» хата. Что произошло в матче «Салават Юлаев» - СКА
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
РПЛ, расписание и результаты: «Акрон» — «Крылья Советов», «Краснодар» — «Оренбург» и другие матчи
Колыванов: «Динамо» в обороне нужны мужички попроще. Так играть нельзя»
Полузащитник «Рубина» Ходжа — о поражении от «Локомотива»: «У нас были хорошие шансы забить»
Медина: «Матч против ЦСКА — главное дерби России. Драка в такой игре — это нормально»
Гаджиев: «Заставили «Зенит» немного понервничать»
Николич и Сухой провалили дерби. «Спартак» выключил ЦСКА и в драке, и в тактике
Сегодня
Вчера
Неделя