Игрок «Локомотива» Тимофеев — о матче с «Рубином»: «Без Батракова и Баринова было тяжело, но мы справились»

Полузащитник «Локомотива» Артем Тимофеев прокомментировал матч 14-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0).

«Мы играли, наверное, хорошо. Конечно, игру еще нужно будет проанализировать, но по ощущениям все вроде было неплохо. Были моменты и подходы, однако понятно, что нам еще есть, куда расти. Без Батракова и Баринова сегодня, конечно, было тяжело. Они — лидеры команды. Но главное, что мы сегодня справились без них и выиграли», — цитирует Тимофеева Legalbet.

«Локомотив» с 31 баллом занимает третью строчку в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата России железнодорожники 9 ноября примут «Факел».