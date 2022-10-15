Баринов: «Период в «Локомотиве» тяжелый, надо его пройти»

Сегодня, 17:29
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как происходила смена руководства в клубе.
— Как вы простились с главным тренером и спортивным директором?
— С тренером я попрощался в самолете. Все, больше ни с кем не прощался? Спортивный директор? Он попрощался со всеми в раздевалке в «Сочи». Он встал в раздевалке с главным тренером и объявил, потом пожал всем руки, всем сказал спасибо за совместную работу. Никакого негатива, ничего не было. Набрался смелости, подошел попрощался, обнял всех. Это жизнь, ребят.
— Как в такой ситуации жить футболистам, когда меняется тренер и разные требования, подходы.
— Период такой в жизни, именно в «Локомотиве». Тяжелый, надо его пройти. Период затянулся? Возможно. Какова доля вины футболистов? Такая же, как и руководителей. Равноценная? На поле мы же играем.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования