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Батраков: «Кто из футболистов вдохновлял меня? Первый, за кем я начал следить — Руни, если говорить о «Локо» — Лоськов»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, на кого из российских и иностранных футболистов он ориентировался в детстве.

«Кто из футболистов вдохновлял меня? В сборной, наверное, не назову никого. Я уже говорил в разных интервью, что первым футболистом, за которым я начал следить, был Уэйн Руни. Когда я попал в академию «Локомотива», если говорить о «Локо» и сборной — это Дмитрий Лоськов. Я немного застал его игры вживую, понятно, что уже под конец его карьеры, но все равно все было видно — как он двигается, что делает», — сказал Батраков в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Батраков — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2024/25 19-летний хавбек забил 7 голов и сделал 6 результативных передач в 14 матчах за команду во всех турнирах.

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