Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:03

Баринов: «Поздравляю болельщиков с победой»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (3:1) в 10-м туре РПЛ.

«Поздравляю болельщиков с победой. Добавить больше нечего. Борьба за чемпионство? Посмотрим в конце сезона», — сказал капитан железнодорожников.

«Локомотив» одержал третью победу подряд в РПЛ и прервал беспроигрышную серию «Спартака» из восьми матчей в чемпионате — 4 победы и 4 ничьих.

«Локомотив» возглавил турнирную таблицу РПЛ — 24 очка. У «Зенита» (23 очка) и «Краснодара» (21 очко), которые 28 сентября сыграют друг против друга, остается по одному матчу в запасе. «Спартак» с 16 очками — на 6-й строчке.

Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
МИД РФ осудил политическое убийство Израилем лидера «Хезболлы»
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
Безумный дебют Деанджело, 13 шайб на двоих и загадочная травма Кузи. Что произошло в матче СКА – «Северсталь»
Пушков заявил об отсутствии согласия между Трампом и Зеленским
ВАДА потеряло тесты 900 олимпийцев перед Играми в Париже
Решение по заявке Загитовой на грант на ледовое шоу примут в декабре
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
«Ростов» — «Акрон»: тольяттинцы открыли счет в начале первого тайма
«Краснодар» — «Зенит»: судья ошибочно не удалил Тормену
«Краснодар» — «Зенит»: Тормена получил желтую карточку за наступ на пах Лусиано
Аплодисменты Галактионову от Станковича и «кусочек мяса» для «Локо». Пресс-конференция после дерби
Полузащитник «Спартака» Мартинс заявил, что не нужно смотреть в турнирную таблицу
Бабич назвал отставание «Спартака» от первого места слишком большим для 10 туров
Сегодня
Вчера
Неделя