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Баринов — о немецком периоде в «Локомотиве»: «Тяжелый. Дай Бог, сейчас все наладится»

Баринов назвал немецкий период в «Локомотиве» тяжелым
Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал уход Александра Плутника с поста председателя совета директоров клуба.

— Как прошло твое прощание с Плутником?

— Никак. Не общались. Возможно, созвонимся, пожелаем друг другу удачи.

— Как бы ты мог одним словом назвать немецкий период жизни команды?

— Тяжелый. Вы сами сказали, что много тренеров. Нужна была встряска, мы это прекрасно понимали. Дай Бог, сейчас все наладится.

— У Вадима Шпинева главный вопрос: кто сядет в тюрьму?

— После чего?

— После того, как были уволены Цорн, тренер и ушел Плутник. Это жесточайше высказывание, такого раньше не было. Вы не согласны с такой постановкой вопроса?

— Во-первых, я не знаю, о чем речь идет. Спрошу, конечно, у Вадика, кем он больше всего недоволен.

— Ты сказал, что период тяжелый, а если искать какой-то позитив этом? Говорят, что идеи были здравые

— Были, но не дали результат. Получается, не такие здравые. Не могу сказать ничего плохого. Просто не получилось. Бывает так, что приезжает такой суперсильный нападающий, но не получается у него здесь. У них также не получилось.

— Каким вы видите свое будущее?

— Вопрос надо задавать «Локомотиву». Не пропаду, как говорится.

— У вас нет ощущения, что проект «Локомотива» нынешний сохраняет свою амбициозность?

— Конечно. Я всегда об этом говорю. Но сейчас за чемпионство мы уже не будем бороться.

— Что позволяет говорить о том, что у вас сохраняются амбиции?

— Кубок и вылазить из дерьма, в котором мы оказались.

— Что такое сегодня произошло, что ты говоришь, что будете повышать свое положение?

— Биться надо друг за друга. Мы сейчас находимся в таком положении, когда нет права на ошибку нигде. Единственный вариант — упростить игру. Что мы сегодня и сделали. Но при этом мы добились результата. Кому-то не понравилось, кто-то будет критиковать: «Вот они много мяч выбивают». Но мы выиграли и это принципиальная игра. Искренних, верных, любящих наших болельщиков поздравляю с победой. Для них это очень важно.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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