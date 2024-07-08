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Сегодня, 10:30

Баринов: «Поеду в «Алавес» либо на такую же зарплату, либо на чуть меньшую. Но не в два раза»

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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что не поедет в «Алавес» на меньшую зарплату.

«Поеду либо на такую же зарплату, либо на чуть меньшую — но прямо совсем на чуть-чуть. Не в два раза. Не вяжется с желанием поиграть в Европе? Эти две вещи идут параллельно друг другу. С одной стороны — желание поиграть в Европе, в сильном чемпионате. С другой — семья, родители, которых я содержу, обязанности сына, отца и мужа. Плюс я только что начал строить дом. Почему я должен уходить в Испанию в ущерб себе и своим близким? Это странно», — заявил Баринов Sport24.

По информации СМИ, зарплата полузащитника в «Локомотиве» составляет 1,8 миллиона евро в год. В сезоне-2023/24 Баринов провел 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро.

«Алавес» в сезоне-2023/24 занял 10-е место в чемпионате Испании. В 38 играх команда набрала 46 очков. Победителем ла лиги стал мадридский «Реал».

Источник: Sport24
Дмитрий Баринов
ФК Алавес
ФК Локомотив (Москва)
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