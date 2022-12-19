Баринов отреагировал на информацию о возможном уходе Едвая из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе защитника Тина Едвая.

По информации «Чемпионата», Едвай может приостановить контракт с железнодорожниками и уйти в аренду в один из клубов эмиратской лиги.

— Говорят, что Едвай уходит. Он попрощался с командой? Он говорил, что у него есть яйца, и он не поступит как Варела. А в итоге?

— У меня с ним хорошие отношения. Я с ним после последней игры разговаривал. Он тогда не играл, была травма, я тоже. Это его жизнь, судьба, как он строит футбольную карьеру.

— Он вышел из диалогов?

— Нет, все остаются там.

Едвай выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. В текущем сезоне РПЛ хорват провел 14 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт защитника рассчитан до лета 2025 года.