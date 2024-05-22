Полузащитник «Локомотива» Карпукас назвал Глушенкова лучшим игроком сезона-2023/24

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас назвал своего одноклубника Максима Глушенкова лучшим игроком сезона в РПЛ.

«Для меня лучший игрок сезона — Глушенков. Человек создал 9 из последних 10 голов «Локомотива». Поэтому Максим и лучший. Еще назову Тюкавина. Здесь тоже все объясняется его результативностью. По гол+пас он один из лучших. Больше кого-то выделить не могу», — приводит слова Карпукаса Sport24.

В этом сезоне Глушенков провел 27 матчей в РПЛ, забил 6 мячей и сделал 13 результативных передач.