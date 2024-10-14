Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:58

Карпукас: «Спартак» - хорошая команда. Мы получили серьезное сопротивление, на которое ответили игрой»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас оценил игру «Спартака» в сезоне-2024/25.

28 сентября железнодорожники победили красно-белых (3:1) в матче 10-го тура РПЛ.

«Спартак» — хорошая команда. Что ожидали от них, так они и играли. Мы получили очень серьезное сопротивление, на которое ответили своей хорошей игрой. Всегда легче тем, кто побеждает. Выиграл бы «Спартак» — им было бы легче.
Кто главный соперник для «Локомотива»? Все. Можно два раза не обыграть условный «Спартак», но важнее набирать очки с соперниками, которые считаются аутсайдерами. За все игры дают 3 очка. С кем самый принципиальный матч по накалу? Наверное, со «Спартаком». Почему не с «Зенитом»? И с ними, и со «Спартаком» играть одинаково тяжело, но всегда собирается много болельщиков. Так что плюс-минус все одинаково», - приводит Sport24 слова Карпукаса.

«Локомотив» после 11 туров чемпионата России-2024/25 занимает второе место в турнирной таблице с 27 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 19 очками.

Источник: Sport24

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Сборная Казахстана проиграла Словении в Лиге наций
Блогер Литвин ударил болельщика команды Басты на матче Медиалиги
Сегодня
Вчера
Неделя