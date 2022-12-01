Полузащитник «Локомотива» Карпукас: «Не хочу верить, что «Зенит» договаривается с судьями»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас заявил, что не хочет верить в слухи об админресурсе «Зенита».

«За «Зенит» играют качественные футболисты, надо как-то пытаться им соответствовать. Посмотрим, что будет в конце сезона, кто станет чемпионом. Верю ли я в их админресурс? Не хочу в это верить. В России на самом высоком уровне такого быть не может. Не думаю, что они договариваются с судьями или им помогают в составлении календаря», — цитирует 20-летнего хавбека «РБ Спорт».

Ранее супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова резко высказалась о решении «Зенита» обратиться в ЭСК РФС после матча Кубка России с красно-белыми (0:0, 4:2 — по пен.).

Клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу чемпионата РПЛ, за 17 туров команда набрала 42 очка. «Локомотив» занимает 14-е место и отстает от «Зенита» на 29 очков.