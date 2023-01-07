Карпукас: «Сейчас «Локомотив» занимает не свое место в таблице»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, как провел отпуск и поделился ожиданиями от второй половины сезона.

«Честно говоря, уже хочется начать работу на сборах, — цитирует Sport24 Карпукаса. — Успел соскучиться по футболу, по тренировкам. Перед отпуском каждый игрок команды получил от тренерского штаба специальную программу, по которой нужно было тренироваться самостоятельно, поддерживать форму. Успел съездить и в теплые края, и домой в Кемерово, всех увидел, со всеми пообщался.

Какие задачи на весеннюю часть чемпионата? Прежде всего исправить турнирное положение. Не сомневаюсь, что у нас это получится. Определенно сейчас «Локомотив» занимает не свое место в таблице. Уверен, что изменения, сделанные в руководстве клуба и команды, дадут результат. Уже в конце осенней части сезона было видно, что мы на правильном пути. Поэтому сейчас нужно хорошо поработать на сборах, чтобы в оптимальном состоянии подойти к первым матчам".

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.