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Сегодня, 13:05

Полузащитник «Локомотива» Куликов рассказал, в чем секрет преображения команды

Алина Савинова
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Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов объяснил, почему команда стала выступать лучше во второй части сезона.

«В чем секрет преображения? Мы хорошо прошли сборы. На поле все бьются, стараются. Считаю, в этом залог успеха. Атмосфера в команде отличная! Уже привыкли к главному тренеру. Многие ребята знают Галактионова и его требования им привычны. О шансах в чемпионате не хочется загадывать. Идем от матча к матчу. Нужно выигрывать, а дальше посмотрим. Мы не думаем сейчас о позиции в турнирной таблице. Думаем, как выиграть каждую игру», — приводит Sport24 слова Куликова.

Железнодорожники набрали 22 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-26-poluzashchitnik-lokomotiva-kulikov-rasskazal-v-chem-sekret-preobrazheniya-kluba
Даниил Куликов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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