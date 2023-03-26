Полузащитник «Локомотива» Куликов рассказал, в чем секрет преображения команды

Сегодня, 13:05
Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов объяснил, почему команда стала выступать лучше во второй части сезона.
«В чем секрет преображения? Мы хорошо прошли сборы. На поле все бьются, стараются. Считаю, в этом залог успеха. Атмосфера в команде отличная! Уже привыкли к главному тренеру. Многие ребята знают Галактионова и его требования им привычны. О шансах в чемпионате не хочется загадывать. Идем от матча к матчу. Нужно выигрывать, а дальше посмотрим. Мы не думаем сейчас о позиции в турнирной таблице. Думаем, как выиграть каждую игру», — приводит Sport24 слова Куликова.
Железнодорожники набрали 22 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.