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Сегодня, 22:09

Марадишвили: «Думаю, за «Локомотивом» будет интересно смотреть в следующем сезоне»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили подвел итоги сезона-2022/23 для своей команды.

— Какие итоги сезона?

— Очень рад, что мы добились хорошего результата с Михаилом Михайловичем, — сказал Марадишвили. — Очень рад, что мы поднялись выше. Думаю, в следующем сезоне будет очень интересно наблюдать за нашей командой.

— Впечатление от работы с Галактионовым?

— Я знаю этого тренера. Мы работали в молодежной сборной России, поэтому все требования знаю и все понимаю.

«Локомотив» занял восьмое место по итогам чемпионата России-2022/23 с 45 очками в 30 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
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