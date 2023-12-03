Пиняев — о победе над «Зенитом»: «У нас хороший коллектив, который может бороться на равных с лидерами»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ (3:1).

— Вы побеждаете «Зенит» второй раз в этом сезоне. О чем это говорит?

— Это показывает, что у нас хороший коллектив, который может бороться на равных с лидерами. «Зенит» приятно побеждать. Но при этом мы должны дальше стараться не терять очки в остальных матчах, потому что с «Зенитом» может быть два матча в сезоне, но остальные 28 мы должны также провести хорошо. И постараться набрать максимальное количество очков за этот отрезок.

— Галактионова сегодня не хватало?

— Конечно, не хватало главного тренера, но он руководил командой с трибуны. Тренеры нашли способы это сделать по телефону или по рации. Многие тренеры, как вы знаете любят сверху смотреть на футбольное поле, так как картинка становится более ясной и есть возможность видеть какие-то моменты по-другому.

— Галактионов из-за одного слова пропустил сегодня игру. Как бы вы охарактеризовали то, что было сегодня на поле одним словом?

— Сплоченность.