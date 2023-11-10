Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов может пропустить матч с «Ахматом»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов тренируется по индивидуальной программе перед игрой 15-го тура чемпионата России с «Ахматом», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, участие 27-летнего футболиста в матче находится под вопросом. Ранее он пропустил встречи против «Ростова» (0:1) и «Спартака» (1:1).

7 ноября агент полузащитника Вадим Шпинев сообщил «СЭ», что у футболиста повреждение задней поверхности бедра.

В сезоне-2023/24 Жемалетдинов провел 10 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

Матч между «Локомотивом» и «Ахматом» пройдет 11 ноября. Начало — в 16.30 по московскому времени.