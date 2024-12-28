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Касинтура — о первой части РПЛ: «Результаты могли быть лучше»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в интервью «СЭ» подвел итоги первой части сезона РПЛ.

— С каким настроением ушел в отпуск?

— Думаю, если бы матч с «Рубином» был не последним, было бы хуже, тяжелее ментально подготовиться к следующей игре. Обидное поражение... Но сейчас уже мысли далеки от футбола, стараюсь поменьше думать об этом в отпуске. Но мне кажется, что и личные, и командные результаты могли быть лучше.

— Пауза вам на пользу?

— Думаю, да. Наверное, мы усилимся. К тому же в последних турах уже играли не так, как в начале, — усталость накопилась. У нас строгий режим, тяжелые тренировки. Нужна была пауза, чтобы избежать травм.

— Вы на 11-м месте по итогам первой части сезона РПЛ. Довольны?

— Скорее, да. Но когда вспоминаю некоторые игры, понимаю, что могли набрать больше очков, показать себя лучше.

Эгаш Касинтура. «Таким судейством Махачкале говорят: «Вам здесь легко не будет — готовьтесь». Интервью Касинтуры

«Динамо» набрало 17 очков в 18 матчах и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Эгаш Касинтура
ФК Динамо (Махачкала)
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