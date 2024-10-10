Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:38

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Гаджиев извинился за неприличный жест

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС извинился за неприличный жест, который он показал трибунам в матче 11-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

20-летний россинин во время замены на 66-й минуте показал средний палец болельщикам на трибуне.

«Рассмотрели поведение Гаджиева, который показал средний палец трибуне. Он принял участие в заседании, до заседания принес извинения. Рассматривали это дело с точки зрения оскорбительного жеста. Штраф — 250 тысяч рублей», — приводит РИА «Новости» слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

В текущем сезоне Гаджиев провел 15 матчей, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.

Источник: РИА Новости
ФК Динамо (Махачкала)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Ураган Милтон во Флориде снес крышу бейсбольного стадиона
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
430 игроков приняли участие в волейбольном матче в Индии
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Сегодня
Вчера
Неделя