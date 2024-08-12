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Сегодня, 14:29

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Касинтура пока не получил паспорт РФ

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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура поделился подробностями оформления российского гражданства.

26-летний анголец выступает за дагестанский клуб с 2023 года. Полузащитник начинал профессиональную карьеру в мини-футболе, где выступал за клуб «Новая генерация» из Ухты. В 2021 году ему предложила контракт «Уфа», выступавшая на тот момент в РПЛ.

«Пока не получил российский паспорт. Сейчас все на паузе из-за бюрократических моментов. Поэтому этим сейчас не занимаюсь. А так посмотрим, как все получится. Будет возможность или нет. Сыграть за сборную России? Когда будет возможность, тогда об этом и надо говорить. Сейчас это неуместно, поэтому не могу ничего сказать», — цитирует Касинтуру Sport24.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 4 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Касинтуру в 1 миллион евро.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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