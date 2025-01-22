Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:54

«Коло-Коло» объявил о переходе полузащитника ЦСКА Мендеса

Даниил Аршавский
Виктор Мендес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник Виктор Мендес перешел из ЦСКА в «Коло-Коло», сообщает пресс-служба чилийского клуба.

25-летний футболист присоединится к «Коло-Коло» после прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

С сентября 2024 года чилиец выступал за «Крылья Советов» на правах аренды из ЦСКА. В составе самарской команды хавбек отметился голевой передачей за 13 встреч.

Мендес играл за армейцев с июля 2022 года. В составе ЦСКА полузащитник провел 71 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.

2
Футбол
РПЛ
ФК Коло-Коло
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
Читайте также
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
Жест доброй воли или трусость? В ФИДЕ снова прогнулись под Карлсена
Хендрикс снялась с чемпионата Европы-2025
Стубб назвал вероятные сроки урегулирования конфликта на Украине Трампом
Фицо назначил экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы госпереворота
«Зенит» заработает на давно проданном Сергееве, от Карпина сбежал легионер. Главные трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Булыкин прокомментировал возможный трансфер Клаудиньо в «Аль-Садд»
Константин Лепехин: «Клаудиньо — незаменимый игрок «Зенита», теперь ему надо искать замену»
Первак: «Новый тренерский состав «Спартака» не встроил Зиньковского в схему»
Денис Глушаков: «Селихов — хороший вратарь, во многих матчах выручал»
«Факел» расторг контракт с полузащитником Табо Селе
Источник: в ЦСКА удивились объявлению «Коло-Коло» о переходе Мендеса
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя