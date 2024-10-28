Полузащитник «Факела» Щетинин: «Считаю, что готов бороться за место в старте «Локомотива»

Полузащитник «Факела» Михаил Щетинин, принадлежащий «Локомотиву», в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в московский клуб.

«Сейчас я сконцентрирован на игре в «Факеле», главное — работать и прогрессировать. Готов ли бороться за место в стартовом составе «Локомотива» с Бариновым и Карпукасом? Всегда нужно демонстрировать свои лучшие качества на поле. Я считаю, что готов бороться за место в старте «Локомотива», в этом ничего зазорного нет», — сказал Щетинин «СЭ».

19-летний Щетинин нынешний сезон проводит на правах аренды в «Факеле». За воронежский клуб полузащитник сыграл 14 матчей и не отличился результативными действиями.