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Сегодня, 16:00

Полузащитник «Факела» Щетинин: «Считаю, что готов бороться за место в старте «Локомотива»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Михаил Щетинин, принадлежащий «Локомотиву», в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в московский клуб.

«Сейчас я сконцентрирован на игре в «Факеле», главное — работать и прогрессировать. Готов ли бороться за место в стартовом составе «Локомотива» с Бариновым и Карпукасом? Всегда нужно демонстрировать свои лучшие качества на поле. Я считаю, что готов бороться за место в старте «Локомотива», в этом ничего зазорного нет», — сказал Щетинин «СЭ».

19-летний Щетинин нынешний сезон проводит на правах аренды в «Факеле». За воронежский клуб полузащитник сыграл 14 матчей и не отличился результативными действиями.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)

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